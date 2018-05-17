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الوطن

"مرور الدقهلية" يوزع 1500 وجبة إفطار على الصائمين في الطرق السريعة

منذ 20 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"مرور الدقهلية" يوزع 1500 وجبة إفطار على الصائمين في الطرق السريعة

مرو الدقهلية يوزع وجبات

وزع قيادات وضباط وأفراد مرور الدقهلية اليوم، اليوم 1500 وجبة إفطار بإشراف ميداني من اللواء محمد حجي، مدير امن الدقهلية

شارك في التوزيع العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، والمقدم الدكتور حاتم طه وكيل الإدارة للترخيص، والرائد محمد طنطاوي مدير الشئون المالية، والرائد عمرو الشربيني، مدير مدرسة القيادة، وضباط الإدارة والأفراد.

وانتشرت فرق التوزيع قبل أذان المغرب على كل مداخل ومخارج الطرق السريعة بالمنصورة، ووزعوا وجبات على المسافرين وسط ترحيب شديد من المواطنين.

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