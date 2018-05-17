ترامب: "كيم أون" سيحصل على حماية قوية شرط تفكيك الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، سيحصل على حماية قوية للغاية، إذا وافق على تفكيك أسلحة بلاده النووية.

وطالب ترامب، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، زعيم كوريا الشمالية، بأن يُظهر رغبته في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن واشنطن لم يصلها من بيونج يانج أي تهديد بإلغاء القمة المرتقبة الشهر المقبل بين الزعيمين، والترتيبات تجري لعقدها.

وأشار إلى أنه لن يتطرق إلى مسألة حجم التواجد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، خلال القمة، المقررة في 12 يونيو المقبل بدولة سنغافورة، مؤكدًا أن النموذج الليبي للتخلي عن الأسلحة النووية، لن يطبق على كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده لم تتلق إخطارًا بخصوص تهديد كوريا الشمالية بإلغاء القمة المخطط لها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.