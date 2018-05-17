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الوطن

العراق: مقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" في كركوك

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
العراق: مقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" في كركوك

العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن الطيران العراقي تمكن من قتل 12 عنصرًا في تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادي بارز جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن قوات الشرطة الاتحادية ووفق معلومات استخبارية وبإسناد من طيران الجيش استهدفت أوكارًا إرهابية جنوب غربي كركوك، لافتًا إلى أن القوات دمرت 6 أوكار لتنظيم "داعش" وقتل 4 عناصر إرهابية في وادي أبو خناجر وزغيتون التابعة لناحية الرشاد.

وأضاف المصدر أنه طبقًا للمعلومات الاستخبارية نفذ الطيران الحربي ضربة جوية استهدفت وكرًا للإرهابيين بمنطقة المقبرة بالقرب من ناحية الزاب غرب كركوك، مما أدى إلى مقتل 8 عناصر من "داعش" بينهم قيادي بارز.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارًا أمنيًا ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" في عمليات بحث في أوكار التنظيم الإرهابي.

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