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الوطن

"بنسة شعر" سر هروب 3 متهمين من عصابة "البروفسير"

منذ 56 دقيقة
كتب: علاء يوسف
"بنسة شعر" سر هروب 3 متهمين من عصابة "البروفسير"

عصابة البروفسير

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن عصابة البروفسير المتهمين بسرقة أكثر من 100 مليون جنيه من فيلات وشقق عدة مناطق بالقاهرة الجديدة، تمكنوا من الهرب أثناء عودتهم من محكمة الجنح بمدينة نصر أول بعد عرضهم على قاضي المعارضات لتجديد حبسهم على ذمة إحدى القضايا المتهمين فيها، بواسطه "بنسة شعر" حصلوا عليها من إحدى السيدات في المحكمة وقاموا باستخدامها في فك الكلابشات أثناء تواجدهم داخل سيارة الترحيلات المكلفة بنقلهم من المحكمة إلى قسم شرطة مدينة نصر أول حيث مكان تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي.

وتابع المصدر بمجرد أن فتح حراس السيارة الباب الخلفي للسيارة لنزول المتهمين تمكنوا من مغافلة الحراس وهربوا وحاولت القوات المكلفة بتأمين القسم من مطاردتهم وإطلاق النار عليهم لكن زحام المواطنين حال دون السيطرة عليهم.

يذكر أن الأجهزة الامنية بالقاهرة، ألقت القبض في يناير الماضي على 5 متهمين يحملون جنسيات أجنبية لاتهامهم بسرقة العديد من الفيلات والشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس وبالتفتيش عثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.

 

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