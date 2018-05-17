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الوطن

مصدر أمني: إخطار المطارات بأسماء الهاربين من "عصابة البروفسير"

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
مصدر أمني: إخطار المطارات بأسماء الهاربين من "عصابة البروفسير"

عصابة البروفسير

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بأنه جرى إخطار المطارات ومنافذ السفر إلى خارج البلاد بأسماء المتهمين الـ 3 من "عصابة البروفسير" الدولية والذين تمكنوا من الهرب اليوم من سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من محكمة جنح مدينة نصر الي قسم شرطة مدينة نصر أول بعد تجديد حبسهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض في يناير الماضي على 5 متهمين يحملون جنسيات أجنبية لاتهامهم بسرقة العديد من الفيلات والشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس وبالتفتيش عثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.

 

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