تسجيل الدخول

الوطن

الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

منذ 56 دقيقة
كتب: وكالات
الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

البورصة الأمريكية

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات، اليوم، مع تزايد المخاوف التجارية، وقفزة عائد السندات الحكومية.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بأنه يشك في نجاح المحادثات التجارية القائمة مع الصين.

وجاء هبوط البورصة الأمريكية مع الارتفاع القوي لعائد الديون الحكومية، والذي تجاوز مستوى 3.1% خلال التعاملات لأول مرة منذ 2011.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز التوقعات، فيما شهد النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" صعوداً قوياً خلال الشهر الماضي.

أخبار متعلقة

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 1969

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 1969
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ترقب قرار الفيدرالي

الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ترقب قرار الفيدرالي
الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب نتائج "آبل" واجتماع الفيدرالي

الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب نتائج "آبل" واجتماع الفيدرالي
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع نتائج أعمال قوية للشركات

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع نتائج أعمال قوية للشركات

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وصول 243 مصريا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

وصول 243 مصريا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

عاجل| "الخزانة الأمريكية" تكشف الهدف من فرض عقوبات على بنك "البلاد"

عاجل| "الخزانة الأمريكية" تكشف الهدف من فرض عقوبات على بنك "البلاد"

موسيقى إعلان وعرض مسرحي.. عودة "شمس الزناتي" في رمضان

موسيقى إعلان وعرض مسرحي.. عودة "شمس الزناتي" في رمضان

الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

اختيارات الوطن

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

الأكثر قراءة

عاجل