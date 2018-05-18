الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات، اليوم، مع تزايد المخاوف التجارية، وقفزة عائد السندات الحكومية.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بأنه يشك في نجاح المحادثات التجارية القائمة مع الصين.

وجاء هبوط البورصة الأمريكية مع الارتفاع القوي لعائد الديون الحكومية، والذي تجاوز مستوى 3.1% خلال التعاملات لأول مرة منذ 2011.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز التوقعات، فيما شهد النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" صعوداً قوياً خلال الشهر الماضي.