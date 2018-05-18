تسجيل الدخول

الوطن

قانوني يرد على اتهام رامز جلال بالتحرش بياسمين صبري في برنامجه

اليوم AM 12:32
كتب: عبدالرحمن قناوي
قانوني يرد على اتهام رامز جلال بالتحرش بياسمين صبري في برنامجه

رامز

أثارت الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والتي استضاف خلالها الفنانة ياسمين صبري، العديد من ردود الفعل التي اتهمت "رامز" بالتحرش بياسمين صبري.

ونشرت صفحة "خريطة التحرش الجنسي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة انتقدت فيها الحلقة، ورصدت تحرش "رامز" لفظيًا بضيفته، على حد وصفها، حيث قالت في تدوينتها "استخدام اللغة دي في الإعلام وتوظيف التحرش أنه هزار ومادة كوميدية بيخلق تقبل مجتمعي للتحرش أو بيتم استخدام الجمل دي في التحرش اللفظي فعلا".

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، قال إن البرنامج هو عمل فني بحت أقرب إلى الخيال منه للحقيقة، كما أن أدوات الفن تختلف كثيرًا عن الواقع، حيث توجد مساحة أكبر من الحرية.

وأضاف سالم في تصريحات لـ"الوطن" أن البرنامج عمل تمثيلي، يشارك فيه الفنانون بمحض إرادتهم لأداء بعض المشاهد، لذا لا مجال للحديث عن التحرش خلال أحداثه.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، إن تطويع البرامج الفنية حسب المزاج الشخصي لبعض المشاهدين، يعد حجرًا على حرية الإبداع والفن، مطالبًا من تسبب له هذه البرامج أزمةً ألا يشاهدها من الأساس، لافتًا إلى أن توصيف الأمر بالتحرش لابد أن يكون باتهام مباشر من الفنانة التي وقع بحقها الفعل.

أخبار متعلقة

ياسمين صبري تتراجع عن إساءتها لـ"كوبر" في "رامز تحت الصفر"

ياسمين صبري تتراجع عن إساءتها لـ"كوبر" في "رامز تحت الصفر"
ياسمين صبري و"شفتها العلوية".. تريند على "تويتر"

ياسمين صبري و"شفتها العلوية".. تريند على "تويتر"
بالفيديو| ياسمين صبري تعتدي على رامز جلال بعد كشف المقلب

بالفيديو| ياسمين صبري تعتدي على رامز جلال بعد كشف المقلب
ياسمين صبري.. "4 أحية وواحدة يالهوي" في مقلب "رامز تحت الصفر"

ياسمين صبري.. "4 أحية وواحدة يالهوي" في مقلب "رامز تحت الصفر"
بالفيديو| رامز جلال يتغزل في ياسمين صبري: "فرد إسكندراني جامد"

بالفيديو| رامز جلال يتغزل في ياسمين صبري: "فرد إسكندراني جامد"
بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟
بالصور| ياسمين صبري بإطلالة جديدة.. ومتابعوها: "الأحمر يجنن عليكي"

بالصور| ياسمين صبري بإطلالة جديدة.. ومتابعوها: "الأحمر يجنن عليكي"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وصول 243 مصريا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

وصول 243 مصريا قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

عاجل| "الخزانة الأمريكية" تكشف الهدف من فرض عقوبات على بنك "البلاد"

عاجل| "الخزانة الأمريكية" تكشف الهدف من فرض عقوبات على بنك "البلاد"

موسيقى إعلان وعرض مسرحي.. عودة "شمس الزناتي" في رمضان

موسيقى إعلان وعرض مسرحي.. عودة "شمس الزناتي" في رمضان

الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

الأسهم الأمريكية تهبط في ختام تعاملات اليوم مع تجدد التوترات التجارية

ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

اختيارات الوطن

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

الأكثر قراءة

عاجل