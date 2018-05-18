قانوني يرد على اتهام رامز جلال بالتحرش بياسمين صبري في برنامجه

أثارت الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والتي استضاف خلالها الفنانة ياسمين صبري، العديد من ردود الفعل التي اتهمت "رامز" بالتحرش بياسمين صبري.

ونشرت صفحة "خريطة التحرش الجنسي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة انتقدت فيها الحلقة، ورصدت تحرش "رامز" لفظيًا بضيفته، على حد وصفها، حيث قالت في تدوينتها "استخدام اللغة دي في الإعلام وتوظيف التحرش أنه هزار ومادة كوميدية بيخلق تقبل مجتمعي للتحرش أو بيتم استخدام الجمل دي في التحرش اللفظي فعلا".

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، قال إن البرنامج هو عمل فني بحت أقرب إلى الخيال منه للحقيقة، كما أن أدوات الفن تختلف كثيرًا عن الواقع، حيث توجد مساحة أكبر من الحرية.

وأضاف سالم في تصريحات لـ"الوطن" أن البرنامج عمل تمثيلي، يشارك فيه الفنانون بمحض إرادتهم لأداء بعض المشاهد، لذا لا مجال للحديث عن التحرش خلال أحداثه.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، إن تطويع البرامج الفنية حسب المزاج الشخصي لبعض المشاهدين، يعد حجرًا على حرية الإبداع والفن، مطالبًا من تسبب له هذه البرامج أزمةً ألا يشاهدها من الأساس، لافتًا إلى أن توصيف الأمر بالتحرش لابد أن يكون باتهام مباشر من الفنانة التي وقع بحقها الفعل.