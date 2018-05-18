تفاصيل مشاركة 12 إعلاميًا في الحملة الإعلانية لمستشفى 57357

شارك 12 إعلاميًا من مختلف القنوات المصرية، في حملة إعلانية، لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، أحدهما متعلق بالأخيرة، والآخر عن الصدقة الجارية، حيث بدأت بعض القنوات في عرض الإعلان منذ ساعات قليلة.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، إن 12 إعلاميًا يشاركون في إعلانين لصالح المستشفى، وذلك من خلال زيارة المكان ليومٍ كامل، وقضاء بعض الوقت مع الأطفال المرضى، موضحة أن ذلك جرى بالتعاون مع 57357، وأنه تم تصوير الإعلان يوم السبت الماضي.

وأشارت إلى أن الإعلان من تنفيذ قسم "الميديا" الخاص بالمستشفى، فهو من إخراج محمد حازم، وتصوير أيمن صفوت، وسعيد محمد، ومدير تصوير أسامة عامر.

وأكدت أن إعلان الصدقة الجارية، الذي بدأ عرضه على القنوات منذ أمس الخميس، مُتعلق عن أهمية الصدقة، وضرورة التبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال، مشيرة إلى أن الآخر سيُطرح الأسبوع المقبل.

وشارك في الإعلان بجانب لميس سلامة، كل من "آية عبد الرحمن شاهين، نانسي نور، ريهام الديب، محمد الدسوقي رشدي، هاني حتحوت، تامر بشير، أحمد سالم، حسام الدين حسين، أحمد خيري".