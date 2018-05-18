تسجيل الدخول

الوطن

"ياسمين صبري ميكس".. تعلمت الإسبانية ولم تكتشف تقمص رامز لشخصية كوبر

اليوم AM 02:39
كتب: عبدالرحمن قناوي
"ياسمين صبري ميكس".. تعلمت الإسبانية ولم تكتشف تقمص رامز لشخصية كوبر

ياسمين صبري

في حلقته الأولى، استضاف برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري التي كانت ضحية "المقلب" الذي تعاون في تنفيذه معه مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقمص رامز، خلال الحلقة، شخصية الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، والذي يتحدث اللغة الإسبانية، وقام مجدي عبدالغني بدور المترجم الخاص لحديث كوبر، وينقله لياسمين، حيث تحدث رامز عن أمنياته لمنتخب مصر في كأس العالم.

ياسمين صبري سبق لها أن ظهرت في برنامج  "شيري ستوديو"، الذي تقدمه المطربة شيرين، مع كل من الفنان حسن رداد والمطرب محمد فؤاد منذ أكثر من عام، وظهرت خلال الحلقة، وهي تقرأ بعض الجمل باللغة الإسبانية من ورقة أعطتها لها شيرين.

وقالت ياسمين، خلال الحلقة، إنها تحب اللغة الإسبانية، وتحب سماعها كثيرًا خلال المرات التي سافرت فيها إلى إسبانيا، لذا قررت أن تتعلمها، وهو ما حدث بالفعل في القنصلية الإسبانية، حسب حديثها.

وعلى الرغم من إجادتها للغة الإسبانية، إلا أن ياسمين صبري جلست لعدة دقائق تتلقى ترجمة مجدي عبدالغني لحديث رامز جلال، الذي يقلد شخصية هيكتور كوبر، على أنه باللغة الإسبانية، دون أن تنجح في كشف هذه الحيلة.

أخبار متعلقة

ياسمين صبري تتراجع عن إساءتها لـ"كوبر" في "رامز تحت الصفر"

ياسمين صبري تتراجع عن إساءتها لـ"كوبر" في "رامز تحت الصفر"
ياسمين صبري.. "4 أحية وواحدة يالهوي" في مقلب "رامز تحت الصفر"

ياسمين صبري.. "4 أحية وواحدة يالهوي" في مقلب "رامز تحت الصفر"
«رامز» يواصل مقالب الرعب فى «تحت الصفر».. ودعوات لمقاطعة برنامجه: «اسكتش تمثيلى»

«رامز» يواصل مقالب الرعب فى «تحت الصفر».. ودعوات لمقاطعة برنامجه: «اسكتش تمثيلى»
بالفيديو| شيكابالا وحسام البدري أبرز ضيوف "رامز تحت الصفر"

بالفيديو| شيكابالا وحسام البدري أبرز ضيوف "رامز تحت الصفر"
بالفيديو| "شيرين وحسام البدري" في برومو "رامز تحت الصفر"

بالفيديو| "شيرين وحسام البدري" في برومو "رامز تحت الصفر"
بالفيديو| برومو برنامج "رامز تحت الصفر" على "MBC"

بالفيديو| برومو برنامج "رامز تحت الصفر" على "MBC"
رئيس "دراما الأعلى للإعلام": شكاوى الجمهور تهدد عرض "رامز تحت الصفر"

رئيس "دراما الأعلى للإعلام": شكاوى الجمهور تهدد عرض "رامز تحت الصفر"
البوستر الدعائي الثاني لـ"رامز تحت الصفر" على "MBC مصر"

البوستر الدعائي الثاني لـ"رامز تحت الصفر" على "MBC مصر"
رامز جلال ينشر البوستر الدعائي لبرنامج "رامز تحت الصفر"

رامز جلال ينشر البوستر الدعائي لبرنامج "رامز تحت الصفر"
تعرف إلى سر عدم عرض برومو "رامز تحت الصفر" حتى الآن

تعرف إلى سر عدم عرض برومو "رامز تحت الصفر" حتى الآن

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

صديق "مرتكب اعتداء باريس" متهم بالمشاركة في "مؤامرة إجرامية إرهابية"

صديق "مرتكب اعتداء باريس" متهم بالمشاركة في "مؤامرة إجرامية إرهابية"

ملامح من حياة شهيد القوات الخاصة.. أحب الحضري ونعى رفيقه قبل عام

ملامح من حياة شهيد القوات الخاصة.. أحب الحضري ونعى رفيقه قبل عام

بعد الحلقة الأولي.. هاشتاج "أبو عمر المصري" الأكثر تداولا على "تويتر"

بعد الحلقة الأولي.. هاشتاج "أبو عمر المصري" الأكثر تداولا على "تويتر"

مدير أمن الإسكندرية يتفقد مواقع شرطية وقت الإفطار أول أيام رمضان

مدير أمن الإسكندرية يتفقد مواقع شرطية وقت الإفطار أول أيام رمضان

انطلاقة مميزة لأبطال مسلسل "الرحلة" في أولى حلقاته على فضائية "DMC"

انطلاقة مميزة لأبطال مسلسل "الرحلة" في أولى حلقاته على فضائية "DMC"

اختيارات الوطن

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

الأكثر قراءة

عاجل