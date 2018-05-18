"ياسمين صبري ميكس".. تعلمت الإسبانية ولم تكتشف تقمص رامز لشخصية كوبر

في حلقته الأولى، استضاف برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري التي كانت ضحية "المقلب" الذي تعاون في تنفيذه معه مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقمص رامز، خلال الحلقة، شخصية الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، والذي يتحدث اللغة الإسبانية، وقام مجدي عبدالغني بدور المترجم الخاص لحديث كوبر، وينقله لياسمين، حيث تحدث رامز عن أمنياته لمنتخب مصر في كأس العالم.

ياسمين صبري سبق لها أن ظهرت في برنامج "شيري ستوديو"، الذي تقدمه المطربة شيرين، مع كل من الفنان حسن رداد والمطرب محمد فؤاد منذ أكثر من عام، وظهرت خلال الحلقة، وهي تقرأ بعض الجمل باللغة الإسبانية من ورقة أعطتها لها شيرين.

وقالت ياسمين، خلال الحلقة، إنها تحب اللغة الإسبانية، وتحب سماعها كثيرًا خلال المرات التي سافرت فيها إلى إسبانيا، لذا قررت أن تتعلمها، وهو ما حدث بالفعل في القنصلية الإسبانية، حسب حديثها.

وعلى الرغم من إجادتها للغة الإسبانية، إلا أن ياسمين صبري جلست لعدة دقائق تتلقى ترجمة مجدي عبدالغني لحديث رامز جلال، الذي يقلد شخصية هيكتور كوبر، على أنه باللغة الإسبانية، دون أن تنجح في كشف هذه الحيلة.