انطلاقة مميزة لأبطال مسلسل "الرحلة" في أولى حلقاته على فضائية "DMC"

انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الرحلة"، بطولة النجوم باسل الخياط وريهام عبدالغفور، ويعرض حصريًا على شاشة "dmc"، وهو من إخراج حسام علي، حيث ظهر باسل الخياط بشكل مختلف لافت للانتباه فى شخصية "أسامة"، ومع بداية الحلقة ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور وابنتها في محاولة الهرب من زوجها، كما ظهرت الفنانة حنان مطاوع وهي تعاني من إصابتها بالسرطان.

وفي مشهد مؤثر بين ريهام عبدالغفور وابنتها، ذات الـ6 أعوام، أكدت لها أنها محبوسة بالمنزل قبل ولادتها بعام واحد، وروت لها عن المعاناة التي شهدتها مع زوجها باسل الخياط.

بيّد أن "الرحلة" سيكون محط أنظار الجميع، خاصًة أن فكرة العمل مختلفة ومميزة فى مضمونها الدرامى، وبعيده فى سياقها عن مسلسلات الموسم الرمضانى، وتدور أحداث المسلسل حول فكرة القدر وما يفعله فى حياة الإنسان، والظروف والأزمات التى يتعرض لها البشر، وما هو مصيره فى حالة تحدى قدره، حيث تجتمع 6 شخصيات فى رحلة طائرة متجهة إلى لبنان، وتتوالى الأحداث بشكل مشوق.

مسلسل "الرحلة" بطولة باسل الخياط، وريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، ووليد فواز، ومى سليم، وإيهاب فهمى، وأميرة العايدى، ومحمود حجازى، وثراء جبيل وإسلام جمال ومحمد مهران، وقصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على.