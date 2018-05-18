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الوطن

بعد الحلقة الأولي.. هاشتاج "أبو عمر المصري" الأكثر تداولا على "تويتر"

منذ 34 دقيقة
كتب: خالد فرج
بعد الحلقة الأولي.. هاشتاج "أبو عمر المصري" الأكثر تداولا على "تويتر"

أحمد عز

تصدر هاشتاج مسلسل "أبو عمر المصري"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى بساعات علي قناة "ON E".

وغلب على الحلقة الأولي طابع الأكشن والإثارة، بعد أن نجح "فخر" في استعادة ابنه "عمر" من وكر الإرهابيين، الذين كان زعيمهم "حسين" بصدد إعدامه، نظرا لتعاونه مع الأمن المصري، ضدهم.

يشارك في بطولة "أبوعمر المصري" أروي جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، فتحي عبدالوهاب، صبري فواز، عباس أبوالحسن، ومنذر رياحنة، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسي.

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