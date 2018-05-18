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الوطن

واشنطن: نسعى إلى بناء تحالف دولي ضد النظام الإيراني

اليوم AM 03:56
كتب: أ ف ب
واشنطن: نسعى إلى بناء تحالف دولي ضد النظام الإيراني

الاتفاق النووي _ صورة أرشيفية

بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في خطوة أثارت غضب العديد من حلفائها، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء "تحالف" دولي ضد نظام طهران و"أنشطته المزعزعة للاستقرار"، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس.

وسيقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتفصيل هذه الفكرة، الإثنين، في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية أبريل، وسيتحدث في شكل خاص عن إيران و"كيفية المضي قدمًا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، لصحفيين في واشنطن: "ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف".

وأضافت: "سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطته المزعزعة للاستقرار، التي لا تشكل تهديدا للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع".

وتابعت: "هذا ليس ائتلافا معاديا لإيران، نحن نميز بوضوح بين الشعب الإيراني والنظام الإيراني"، موضحة أن "الأمر يتعلق بالنظام الإيراني وبأفعاله السيئة".

وأعطت ناورت مثال التحالف الدولي ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الذي أطلق في عام 2014، ويضم حاليا 75 دولة أو مؤسسة، وهذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتدخل عسكريا لمحاربة التنظيم الجهادي الذي هُزم تقريبا على الأرض.

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