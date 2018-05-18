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الوطن

الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

اليوم AM 04:05
كتب: شريف سليمان
الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

الإعلامي وائل الإبراشي

شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا عنيفًا على الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد محذوف من مسلسل "نسر الصعيد".

وقال الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن رمضان شارك المشهد على صفحته، ثم حذفه بعدما تعرض للانتقادات، لكنه أعاد مشاركته على صفحته، مضيفًا: "إنت مصمم توصل الإسفاف للناس". 

وأضاف مقدم برنامج "العاشرة مساء": "المشهد فيه لفظ بذئ ومنحط، مبقاش إسقاط أو تلميح دي بذاءة جنسية واضحة المعالم، ولا يجب إنها تكون في مسلسل أو فيلم ولا في أي مكان أو بين اتنين قاعدين مع بعض بيهزروا". 

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