تسجيل الدخول

الوطن

"التنمية الصناعية": الانتهاء من تخصيص أراض لـ30 مشروعا صناعيا كبيرا

منذ 37 دقيقة
كتب: صالح ابراهيم
"التنمية الصناعية": الانتهاء من تخصيص أراض لـ30 مشروعا صناعيا كبيرا

أراضي صناعية

قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم التسهيلات كافة لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لعدد 30 مشروع إستثماري كبير واستلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي.

وأضاف عبدالرازق، في بيان، أنه جاري اتخاذ اجراءات تخصيص أراضي لـ 104 مشروعات جديد جاري دراستهم تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى بلغ عددها منذ مارس 2017 وحتى ابريل 2018 الي 280 مشروعًا باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه بإجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.

أخبار متعلقة

"المستثمرين الصناعيين": إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان قراراً خاطئا

"المستثمرين الصناعيين": إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان قراراً خاطئا
رئيس «المستثمرين الصناعيين»: بعض المصانع أغلقت لانعدام «المياه» وبعض الحرفيين ماتوا قبل تحقيق حلمهم.. وتدخل الرئيس يحل أزماتنا

رئيس «المستثمرين الصناعيين»: بعض المصانع أغلقت لانعدام «المياه» وبعض الحرفيين ماتوا قبل تحقيق حلمهم.. وتدخل الرئيس يحل أزماتنا
"المستثمرين الصناعيين" ترحب بإلغاء حدود السحب والإيداع لاستيراد السلع

"المستثمرين الصناعيين" ترحب بإلغاء حدود السحب والإيداع لاستيراد السلع
"المستثمرين الصناعيين" تناقش زيادة الأعضاء لـ"500"

"المستثمرين الصناعيين" تناقش زيادة الأعضاء لـ"500"
2,8 مليار دولار الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من العام المالى

2,8 مليار دولار الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من العام المالى

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مفاجأة.. زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

مفاجأة.. زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

"الأوقاف": 120 ألف منبر للحديث حول فضل الصيام اليوم

"الأوقاف": 120 ألف منبر للحديث حول فضل الصيام اليوم

محافظ قنا يتفقد المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب المدينة

محافظ قنا يتفقد المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب المدينة

أمن البحيرة يضبط هاربا أثناء العرض على النيابة

أمن البحيرة يضبط هاربا أثناء العرض على النيابة

اختيارات الوطن

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

الأكثر قراءة

عاجل