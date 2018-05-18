"التنمية الصناعية": الانتهاء من تخصيص أراض لـ30 مشروعا صناعيا كبيرا

قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم التسهيلات كافة لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لعدد 30 مشروع إستثماري كبير واستلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي.

وأضاف عبدالرازق، في بيان، أنه جاري اتخاذ اجراءات تخصيص أراضي لـ 104 مشروعات جديد جاري دراستهم تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى بلغ عددها منذ مارس 2017 وحتى ابريل 2018 الي 280 مشروعًا باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه بإجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.