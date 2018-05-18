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الوطن

أهالي "الجعفرية" بالغربية ينتظرون جثمان شهيد الشرطة عبدالحميد الماحي

اليوم PM 12:47
كتب: أحمد فتحي
أهالي "الجعفرية" بالغربية ينتظرون جثمان شهيد الشرطة عبدالحميد الماحي

صورة أرشيفية

ينتظر أهالي قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ظهر اليوم، وصول جثمان نقيب شرطة عبدالحميد مصطفى الماحي، والذي استشهد في أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء، وذلك استعدادا لمراسم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية من المسجد الكبير بمسقط رأسه بذات القرية.

كما يشارك في مراسم الجنازة العسكرية كل من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، والعميد صلاح حسن المستشار العسكري، واللواء ناصر أنور طه مدير الإدارة المركزية، واللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة ولفيف من الشخصيات العامة.

واتشح أهالي وأقارب الشهيد بالسواد حزنا على استشهاد نجلهم في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء إثر تفجير مدرعه شرطة.

وكانت العلاقات العامة بديوان المحافظة، أعلنت أن الموعد المقرر لإقامة وتدشين صلاة الجنازة على الشهيد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وتقديم محافظ الإقليم لواجب العزاء لأسرة الشهيد عقب دفنه بمقابر العائلة.

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