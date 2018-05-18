بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" في الحامول بأسعار مخفضة 20%

افتتح المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد بمحافظة كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، معرض "أهلا رمضان"، بحديقة الطفل بالمدينة بمشاركة عملاء برنامج "مشروعك" والغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك لتنفيذ خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء ضمن توافر السلع الغذائية الاستهلاكية للمواطنين طوال شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ20%.

وتفقد السكرتير العام المساعد، أقسام المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين، كما استمع للعارضين ومندوبي جهاز الخدمة الوطنية حول الأسعار، واطمئن من عدد من المواطنين المتواجدين خلال تفقده المعرض على آراءهم حول الأسعار.

وقالت رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تم تجهيز مكان المعرض وتوفير كافة الاحتياجات للعارضين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بشكل يسهل حركة الجمهور داخل المعرض.