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الوطن

استقرار حركة قطارات "المحلة – السنطة" بعد تعطل سيارة على مزلقان

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
استقرار حركة قطارات "المحلة – السنطة" بعد تعطل سيارة على مزلقان

صورة أرشيفية

أكد اللواء ممدوح هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، الجمعة، استقرار حركة القطارات بخط "المحلة – السنطة" عقب تعطل سيارة نقل أعلى مزلقان المنفذ البحري بنطاق دائرة مركز السنطة بشكل مفاجئ.

وأوضح أنه انتقل لمعاينة موقع تعطل السيارة، ووجه على الفور بتخصيص ونش لرفع سيارة النقل وصيانتها، بعيدا عن قضبان السكك الحديدية، حفاظا على حياة ومصالح المواطنين.

وكانت حركة القطارات بخط "السنطة – المحلة"، أصيبت بشلل تام لنحو 15 دقيقة بسبب تعطل سيارة نقل متصلة بمقطورة أعلى المزلقان، ما دفع مسؤولي هيئة السكك الحديدية إلى التدخل العاجل من خلال تشغيل إشارات تحذيرية وكبسولات لمنع وصول القطار إلى موقع تعطل السيارة.

وأفادت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية، بأن عامل مزلقان المنفذ البحري 13/600، فوجئ بتعطل سيارة نقل بمقطورة على المزلقان قبل عبور القطار رقم 4305 بجرار رقم 3650 القادم من المحلة للسنطة، وتم إخطار سائق القطار الذي أوقفه.

 

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