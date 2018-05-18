السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بطلخا بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، على حريق شب داخل مزرعة دواجن، ناحية قرية "الأورمان" التابعة لمركز طلخا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مروان عبدالمعطي مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن ناحية قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق شب فيش جزء من الدور الثالث بالمزرعة مكونة من 3 طوابق، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المزرعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، في بعض الوصلات الكهربائية لبعض الأجهزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.