بيان بشأن أزمة هيفاء وهبي مع محمد عدوية بسبب تتر "لعنة كارما"

أصدر المنتج ياسر حسنين، بيانًا يعبر من خلاله عن استيائه بشأن تجاهل مسلسل "لعنة كارما" للفنانة هيفاء وهبي، لصوت الفنان محمد عدوية على تتر البداية، حيث وضعت اسمه على التتر واستبدلت صوته بصوت فنان لبناني "آدم".

وقال حسنين، من خلال البيان، "أوضح لكل من يهمه الأمر ما حدث في تتر مسلسل هيفاء وهبي "لعنة كارما"، والذي قام بأدائه الفنان "محمد عدوية"، وأريد من نقابة المهن التمثيلية والموسيقية والتي بيدها اتخاذ قرار بمعاقبة المخطئ مهما كان شأنه في الوسط الفني، وأن ترد لنا حقوقنا بعد أن وضع اسم المطرب محمد عدوية على تتر البداية، ووضع صوت مطرب لبناني آخر على التتر نفسه ثم وضع صوت المطرب محمد عدوية في تتر النهاية.

وأضاف حسنين، هل هذا أمر أمرت وأصرت عليه الممثلة البطلة هيفاء وهبي، بوضع صوت المغني اللبناني في المقدمة بدلًا من محمد عدوية، كنوع من العنصريه اللبنانيه الواضحة والمسيطرة على المسلسل، حيث أن المنتج هو الذي اختار محمد عدوية وأصر عليه لغناء التتر".

وتابع المنتج، أم انا هذا الخطأ مقصود لكسب الشهرة للمطرب اللبناني بطريقة غير شرعية، وتقديم الاعتزاز في النهايه دون عقاب حقيقي حيث أنه تم نشر الأغنيه على صفحة هيفاء وهبي وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي بصوت الفنان اللبناني وكتابة اسمه بأنه مغني تتر مسلسل "لعنه كارما" دون ذكر اسم الفنان محمد عدوية.

وأشار حسنين، هل ما زالوا الممثلين والمغنيين يأتوا إلى مصر للحصول على النجاح والشهرة وما زالوا يعتقدوا أن مصر بدون ضوابط وقوانيين، انتظر رد نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في هذا الامر، ومعاقبة المخطئ، وتصحيح الخطأ في أسرع وقت".