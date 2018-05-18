تسجيل الدخول

الوطن

بيان بشأن أزمة هيفاء وهبي مع محمد عدوية بسبب تتر "لعنة كارما"

منذ 40 دقيقة
كتب: ياسمين محمود
بيان بشأن أزمة هيفاء وهبي مع محمد عدوية بسبب تتر "لعنة كارما"

هيفاء وهبى

أصدر المنتج ياسر حسنين، بيانًا يعبر من خلاله عن استيائه بشأن تجاهل مسلسل "لعنة كارما" للفنانة هيفاء وهبي، لصوت الفنان محمد عدوية على تتر البداية، حيث وضعت اسمه على التتر واستبدلت صوته بصوت فنان لبناني "آدم".

وقال حسنين، من خلال البيان، "أوضح لكل من يهمه الأمر ما حدث في تتر مسلسل هيفاء وهبي "لعنة كارما"، والذي قام بأدائه الفنان "محمد عدوية"، وأريد من نقابة المهن التمثيلية والموسيقية والتي بيدها اتخاذ قرار بمعاقبة المخطئ مهما كان شأنه في الوسط الفني، وأن ترد لنا حقوقنا بعد أن وضع اسم المطرب محمد عدوية على تتر البداية، ووضع صوت مطرب لبناني آخر على التتر نفسه ثم وضع صوت المطرب محمد عدوية في تتر النهاية.

وأضاف حسنين، هل هذا أمر أمرت وأصرت عليه الممثلة البطلة هيفاء وهبي، بوضع صوت المغني اللبناني في المقدمة بدلًا من محمد عدوية، كنوع من العنصريه اللبنانيه الواضحة والمسيطرة على المسلسل، حيث أن المنتج هو الذي اختار محمد عدوية وأصر عليه لغناء التتر".

وتابع المنتج، أم انا هذا الخطأ مقصود لكسب الشهرة للمطرب اللبناني بطريقة غير شرعية، وتقديم الاعتزاز في النهايه دون عقاب حقيقي حيث أنه تم نشر الأغنيه على صفحة هيفاء وهبي وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي بصوت الفنان اللبناني وكتابة اسمه بأنه مغني تتر مسلسل "لعنه كارما" دون ذكر اسم الفنان محمد عدوية.

وأشار حسنين، هل ما زالوا الممثلين والمغنيين يأتوا إلى مصر للحصول على النجاح والشهرة وما زالوا يعتقدوا أن مصر بدون ضوابط وقوانيين، انتظر رد نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في هذا الامر، ومعاقبة المخطئ، وتصحيح الخطأ في أسرع وقت".

أخبار متعلقة

هيفاء وهبى: منعى من التمثيل فى مصر شائعات.. وألبومى فى مرحلة التحضير

هيفاء وهبى: منعى من التمثيل فى مصر شائعات.. وألبومى فى مرحلة التحضير
بالفيديو| من "دكان شحاتة" لـ"الحرباية".. أعمال هيفاء وهبى في مصر

بالفيديو| من "دكان شحاتة" لـ"الحرباية".. أعمال هيفاء وهبى في مصر
«عدوية» عن أغنية «بطل من جواك»: محمد صلاح رفع سقف أحلامنا

«عدوية» عن أغنية «بطل من جواك»: محمد صلاح رفع سقف أحلامنا
بالصور| "كايرو ويدينج فاشون" تمنح محمد عدوية جائزة أفضل مطرب

بالصور| "كايرو ويدينج فاشون" تمنح محمد عدوية جائزة أفضل مطرب
بالفيديو| محمد عدوية يشارك المواطنين فرحتهم بفوز السيسي في ميدان روكسي

بالفيديو| محمد عدوية يشارك المواطنين فرحتهم بفوز السيسي في ميدان روكسي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط أسمدة ومبيدات زراعية في الغربية

ضبط أسمدة ومبيدات زراعية في الغربية

شرطة المرافق تضبط 14 قضية في حملة بمطروح

شرطة المرافق تضبط 14 قضية في حملة بمطروح

عضو لجنة "السياحة": مسار العائلة المقدسة مهم جدا اقتصاديا لمصر

عضو لجنة "السياحة": مسار العائلة المقدسة مهم جدا اقتصاديا لمصر

إقبال جماهيري على "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

إقبال جماهيري على "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

ضبط 430 مخالفة مرورية متنوعة بالبحر الأحمر 

ضبط 430 مخالفة مرورية متنوعة بالبحر الأحمر 

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل