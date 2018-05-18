استكمال رصف طريق المسخوطة وتغطية المسقى بقرية المحسمة في الإسماعيلية

أعلن أحمد الأسناوي رئيس قرية المحسمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، استكمال رصف طريق المسخوطة روض رزق الله، بجانب تغطية المسقى بتكلفة 700 ألف جنيه.

وأضاف أنه يتم حاليا استكمال أعمال تغطية خليج الرومان بطول 200 متر، لافتا إلى الانتهاء من شراء أدوات ومهمات نظافة بتكلفة 25 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام.

ويعلن أبناء القرية عن سعادتهم لتجاه المجهود المبذول لتطوير القرية حيث أكد جمال أبو ربيع، أن هناك نتائج ملحوظة في الاهتمام بالقرية وتنفيذ عدد من احتياجات ومطالب الأهالي.