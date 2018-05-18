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الوطن

مندوب مصر في جنيف: ندين استخدام القوة ضد المسيرات السلمية الفلسطينية

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
مندوب مصر في جنيف: ندين استخدام القوة ضد المسيرات السلمية الفلسطينية

السفير علاء يوسف

أدان السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، بشدة استخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في المطالب بإقامة دولته المستقلة.

وقال يوسف، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول القدس وتطورات الأوضاع في غزة: " إننا تابعنا ببالغ القلق التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحديدًا في قطاع غزة، وما تعرض له المدنيون الفلسطينيون العزل من استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تسببه من سقوط العشرات الشهداء ومئات المصابين".

وتابع يوسف، قائلًا: "إن مصر تدين بشدة استخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة"، مؤكدًا دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تستلزم موقفا حاسمًا من المجتمع والآليات الدولية المعنية لوقف معاناة الشعب وضمان حقوقه وإظهار التضامن معه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تمارس بحقه.

وأعرب يوسف، عن تأييد مصر لإقامة لجنة تحقيق دولية شفافة بهدف التحقيق في الجرائم التي تمت بحق الشعب الفلسطيني، كما أبدى تطلع مصر لبذل كل جهد لتحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين وإنها حالة الانتهاك التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة وضمان حياة كريمة له في دولته المستقلة، داعيًا الأطراف والآليات الدولية بما في ذلك مجلس الحقوق الإنسان لمواصلة العمل لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات بحقه.

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