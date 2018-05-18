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الوطن

14 أسقفا يعتذرون عن حضور اجتماع المجمع المقدس اليوم

منذ 22 دقيقة
كتب: مصطفى رحومه
14 أسقفا يعتذرون عن حضور اجتماع المجمع المقدس اليوم

البابا تواضروس الثاني

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمركز لوجوس البابوي، بوادي النطرون، أعمال الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور 111 من أعضاء المجمع المقدس، بعد اعتذار 14 عضوًا عن عدم الحضور.

كانت اللجان الفرعية للمجمع، بدأت أعمالها منذ يوم الإثنين الماضي استعدادًا للجلسة العامة، كما حضر الأعضاء احتفالي اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون وكذلك باليوبيل المئوي لتأسيس مدارس الأحد، اللذين أقيما يومي السبت والأحد الماضيين.

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