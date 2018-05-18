مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير

تعرضت الفنانة مروة عبدالمنعم إلى حادث مروع، بعدما كاد أن يسقط عليها عقارًا سكنيًا في أثناء استقلالها سيارتها.

وكتبت مروة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلة: "ماشية بالعربية وفجأة عمارة جنبي بتقع عليا بالظبط، حودت بالعربية شمال متر واحد بس هو اللي أنقذني".

وأضافت: "منظر مرعب جدا واقفه جنب المنظر بتفرج عليه بدهشة، العبرة مش في إني مامتش، لأن عموما الموت راحة، العبرة في رسالة باعتهالي ربنا في الوقت ده بالظبط وأنا بدعيه لحاجة معينة في اللحظة دي بالظبط، كأنه بيرد عليا وبيقولي أنا ممكن في لحظة أخدك بس لأ خدي فرصة عيشي واعرفي إن مافيش حاجة في الدنيا تستاهل".