تسجيل الدخول

الوطن

إصابة ضابط بسبب سقوط حجر من سيارة نقل كانت تسير أمامه في المنيا

اليوم PM 05:52
كتب: اسلام فهمي
إصابة ضابط بسبب سقوط حجر من سيارة نقل كانت تسير أمامه في المنيا

صورة أرشيفية

استقبل مستشفى المنيا العام، ضابط شرطة مصاب بكسر في الأنف وجرح في الوجه، إثر استقلاله سيارة شرطة لتفقد الحالة الأمنية داخل إحدى القرى وإلقاء أحد العمال حجارة من سيارة نقل، بغرض تنظيف الصندوق الخلفي.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بأن أثناء استقلال النقيب "ع. ص. ع"، الضابط في وحدة مباحث المركز السيارة رقم 1591\ 15 شرطة قيادة المجند "أ. ز. ن"، 21 عاما، لتفقد الحالة الأمنية داخل القرية، فوجئ بأحد الأشخاص يستقل سيارة نصف نقل رقم "ن. ر. ج 1452" يلقي الحجارة من صندوق السيارة والتي اصطدمت بسيارة الشرطة ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لها وإصابة الضابط بكسر بعظام الأنف وجرح قطعي في الوجه، وتم نقله لمستشفى المنيا العام

وجرى ضبط السيارة وتبين أن مستقلها يُدعى "ح. م. ن"، 16 عاما، عامل وأقر في المحضر رقم 14874 لسنة 2018 إداري مركز شرطة المنيا، إلقاءه الحجارة بغرض التخلص منها وتنظيف السيارة.

أخبار متعلقة

بدء امتحانات جامعة المنيا غدا.. والنتائج أول يوليو

بدء امتحانات جامعة المنيا غدا.. والنتائج أول يوليو
وزير الأوقاف من المنيا: ندعم الجهود الذاتية لتطوير المساجد

وزير الأوقاف من المنيا: ندعم الجهود الذاتية لتطوير المساجد
مدير أمن المنيا يشدد على القوات باليقظة في وقت الإفطار

مدير أمن المنيا يشدد على القوات باليقظة في وقت الإفطار
"تموين المنيا" تتسلم 22237 بطاقة تموينية

"تموين المنيا" تتسلم 22237 بطاقة تموينية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

كرتون "نور وبوابة التاريخ".. على الشارقة الإماراتية والتليفزيون المصري

كرتون "نور وبوابة التاريخ".. على الشارقة الإماراتية والتليفزيون المصري

ضبط عاطل وهروب زميله طعنا سائق بالطريق الحر في قليوب

ضبط عاطل وهروب زميله طعنا سائق بالطريق الحر في قليوب

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل