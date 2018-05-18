إصابة ضابط بسبب سقوط حجر من سيارة نقل كانت تسير أمامه في المنيا

استقبل مستشفى المنيا العام، ضابط شرطة مصاب بكسر في الأنف وجرح في الوجه، إثر استقلاله سيارة شرطة لتفقد الحالة الأمنية داخل إحدى القرى وإلقاء أحد العمال حجارة من سيارة نقل، بغرض تنظيف الصندوق الخلفي.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بأن أثناء استقلال النقيب "ع. ص. ع"، الضابط في وحدة مباحث المركز السيارة رقم 1591\ 15 شرطة قيادة المجند "أ. ز. ن"، 21 عاما، لتفقد الحالة الأمنية داخل القرية، فوجئ بأحد الأشخاص يستقل سيارة نصف نقل رقم "ن. ر. ج 1452" يلقي الحجارة من صندوق السيارة والتي اصطدمت بسيارة الشرطة ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لها وإصابة الضابط بكسر بعظام الأنف وجرح قطعي في الوجه، وتم نقله لمستشفى المنيا العام

وجرى ضبط السيارة وتبين أن مستقلها يُدعى "ح. م. ن"، 16 عاما، عامل وأقر في المحضر رقم 14874 لسنة 2018 إداري مركز شرطة المنيا، إلقاءه الحجارة بغرض التخلص منها وتنظيف السيارة.