رئيس جامعة بنها يزور جامعة وسط الصين بهدف تعزيز التعاون ونقل الخبرات

زار الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، جامعة وسط الصين الزراعية، والتي تعد الأفضل في مجالي الزراعة والطب البيطري في الصين.

اتفق القاضي مع قيادات الجامعة على البدء الفوري في إعداد البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعتين والتي ترتبط بسوق العمل في مصر.

وأكد القاضي أن جامعة وسط الصين من أهم الشركاء الصينيين لجامعة بنها وأن العلاقات بين جامعة بنها تعتبر من أولى الجامعات المصرية التي طرقت باب التعاون مع الجامعات الصينية.

والتقى القاضي مع الطلاب والباحثين من جامعة بنها الحاصلين على منح الحكومة الصينية والذي تجاوز عددهم العشرين عضوا.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بزيارة رئيس جامعتهم وتفقده لأحوالهم خاصة وأن اللقاء تم بطلب من القاضي بهدف الاطمئنان على احوالهم الدراسية والمعيشية.

وتفقد القاضي أثناء زيارته المزرعة السمكية الجديدة بجامعة وسط الصين واستعرض التكنولوجيا التي تستخدمها وكيفية ادارتها وانتاجيتها.

يأتي ذلك من منطلق حرص القاضي على نقل التكنولوجيا وخبرات من سبقونا في المجالات المختلفة.

رافق القاضي وفدا مكون من الدكتور تامر سمير عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور حازم عليوة منسق العلاقات الدولية في الصين، والدكتور خالد عيسوي المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة.