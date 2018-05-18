عاجل| ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بمدرسة في تكساس إلى 8 أشخاص

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بارتفاع عدد القتلى جراء إطلاق النار بمدرسة في تكساس الأمريكية إلى 8 أشخاص.

وذكر مسؤول الأمن في منطقة سانتا بولاية تكساس، أن الحادث وقع في مدرسة "سانتا في" العليا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت إدارة التعليم بالمنطقة على موقع فيسبوك: "وقع حادث وقع صباح اليوم (الجمعة) في مدرسة ثانوية، تورط فيه مطلق نار". وأضافت أن "الحادث ما زال جاريا، لكن السلطات تسيطر على الوضع".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر بالقول:" إطلاق نار في مدرسة في تكساس.. تقارير أولية لا تبشر بخير.. فليبارك الله الجميع".