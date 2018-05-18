جامعة بنها تبدأ الشراكة الأكاديمية الصينية مع جامعة العاصمة في بكين

توجه الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة، بنها إلى الصين، في زيارة تاريخية زار خلالها 5 جامعات صينية مرموقة باحثا عن تعميق الشراكات في البرامج الأكاديمية.

استهل القاضي جولته في مدينة بكين بزيارة جامعة العاصمة واتفق سيادته على إنشاء 3 برامج دراسية مشتركة لطلاب البكالوريوس في مجالات المالية والاقتصاد والهندسة الصناعية.

كما طلبت الجامعة الصينية ترشيح جامعة بنها لأى عدد من المنح الدراسية لطلابها ليحصلوا على إعفاء كامل من مصروفات الدراسة في مرحلة البكالوريوس والحصول على الدرجة من الجامعة الصينية.

وزار رئيس جامعة بنها متحف الصور الخاص بالجامعة وتعرف على تاريخها وإنجازاتها في مجال الاقتصاد والتجارة، كما زار بعدها مكتبة الجامعة وتفقد أقسامها المختلفة وتعرف على ثراء وتنوع محتواها من الكتب القيمة في مجالات تخصص الجامعة.

وفى لفتة تقديرية من طلاب الجامعة قام الطلاب بالتصوير مع رئيس جامعة بنها وهو في القلب منهم تعبيرًا عن الحب والتقدير لزيارته وتأكيدا على متانة العلاقات بين الجامعتين وايضاً روح الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

تأتى هذه الزيارة كتنفيذ سريع جدا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية بضرورة الانفتاح على الجامعات العالمية وعقد اتفاقيات توأمة وشراكات معها مما يرفع من تصنيف جامعاتنا ويضعها على قدم المساواة مع تلك الجامعات العالمية المرموقة.

الجدير بالذكر انه بموجب هذه البرامج يحصل الطالب المصري على الدرجة العلمية من جامعة بنها والجامعة الصينية الصديقة معا فيما يسمى بالدرجة العلمية المشتركة “Dual degree”.

كما توصل الطرفان أيضا الى انه يمكن تبادل الساعات الدراسية بين جامعة بنها وهاتين الجامعتين.

رافق القاضي وفدا مكون من الدكتور تامر سمير عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور حازم عليوة منسق العلاقات الدولية مع الجامعات الصينية والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.