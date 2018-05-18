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الوطن

ضبط "زلزال" أشهر مسجل خطر هارب من المراقبة في قليوب

اليوم PM 06:02
كتب: حسن صالح
ضبط "زلزال" أشهر مسجل خطر هارب من المراقبة في قليوب

مديرية أمن القليوبية

ألقت مباحث قسم قليوب، القبض على "زلزال"، أشهر مسجل خطر هارب من المراقبة بمدينة قليوب بعد قضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية سرقة بالإكراه، وجرى التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بضبطه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بضبط الشقي الخطر "ابراهم. م"، وشهرته "زلزال"، 26 سنة، عاطل، لقيامه بالهروب من المراقبة بعد قضاءه عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية سرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق

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