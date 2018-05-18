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الوطن

تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

منذ 38 دقيقة
كتب: حسن صالح
تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

مديرية أمن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من خلال حملاتها على البؤر الإجرامية في الخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية لضبط العناصر الخطرة والخارجين على القانون، حيث تمكنت القوات من ضبط قطعتي سلاح ناري، و9 قضايا اتجار في المخدرات، وتنفيذ 10033 حكما قضائيا متنوعا، وتنفيذ 17 قرار إزالة، وضبط 88 عنصرا إجراميا، تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي تقضى بشن حملات منظمة على البؤر الإجرامية في الخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية فقامت حملات مكثفة تستهدف مناطق "الجعافرة وكوم السمن في شبين القناطر وعرب العيايدة والقلج والكتيب والجبل الأصفر بالخانكة ومناطق أبو الغيط وباسوس والخرقانية والخرس بدائرة مركز القناطر الخيرية، وذلك لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والإرهابية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

ونتج عن الحملة تنفيذ 10033 حكما قضائيا متنوعا بواقع "20 جناية من بينهم 4 أحكام بالسجن المؤبد و1174 جزئي ومستأنف و8608 غرامات و231 مخالفة" بإجمالي 1507 محكومين عليهم كما تم ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت "3.757 كيلو جرام من الهيروين و145 جراما من الحشيش و328 قرصا مخدرا" بحوزة 10 متهمين.

وتمكنت القوات من ضبط بندقية خرطوش وفرد خرطوش وكميه من الطلقات وتنفيذ عدد 17 قرار إزالة لتعديات خاصة ببعض العناصر الإجرامية الخطرة وضبط 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة و3 هاربين من تنفيذ أحكام بالمراقبة في قضايا متنوعة و25 قضية تموينية وتحرير 1827 مخالفة مرورية متنوعة حيث بلغ إجمالي العناصر الخطرة التي تم ضبطها 88 عنصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

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