ضبط 8 تجار مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية

نفذت مباحث القليوبية حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد المخدرة بالقناطر الخيرية وقليوب وشبرا الخيمة والخانكة

أسفرت الحملة عن ضبط 8 تجار مخدرات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

ووفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الألفي مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقيام بحملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بقليوب والخانكة والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 تجار مخدرات، و50 جرام فودو، و155 جرام هيروين، و425 قرصًا مخدرًا، و5 جرامات حشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.