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الوطن

رئيس جامعة دمنهور يلتقي اتحاد الطلاب لمناقشة الارتقاء بالأنشطة

منذ 44 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس جامعة دمنهور يلتقي اتحاد الطلاب لمناقشة الارتقاء بالأنشطة

رئيس جامعة دمنهور يلتقى اتحاد الطلاب لمناقشة الارتقاء بالأنشطة

ألتقى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، برئيس وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، ومناقشة الخطط التي ستنفذ خلال الشهر الكريم والأيام المقبلة، وعمل ملاعب للطلاب وتجهيزها للأنشطة الصيفية، وكذلك الأنشطة التي ينوي الاتحاد تنفيذها من أجل تقديم أفضل الأنشطة الطلابية والخدمات لزملائهم بكليات الجامعة.

وتقدم اتحاد الطلاب بالشكر للدكتور عبيد صالح، لما يبذله من جهد وتقديم كافة أنواع الدعم من دعم نفسي ومادي ومعنوي في كافة الأنشطة الطلابية، مما كان له أكبر الأثر في حصول جامعة دمنهور على المراكز الأولى في الإنشاد الديني والمصارعة والكورال والمبادرات الطلابية وريادة الاعمال ورفع الأثقال والسباحة والمركز الثالث في المراسل التليفزيوني على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد صالح، أن دور الجامعة لا يتوقف على مجرد التأهيل العلمي بل تعمل على تكوين شخصية الطالب وحثه على المشاركة والاندماج مع زملائه ومجتمعه الخارجي، فالأنشطة الطلابية هي الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم.

وأشار إلى أهمية أنشطة اتحاد الطلاب في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وبث الروح الجامعية بين الطلاب واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات وتنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع، وتنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، وإكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها وما يبذلونه من جهد في تقديم أفضل أنواع الأنشطة لزملائهم من مختلف كليات جامعة دمنهور .

ومن الجدير بالذكر، أن اتحاد طلاب الجامعة برئاسة أحمد حماد، كان أعلن عن نيته التقدم باستقالة جماعية إلى رئيس الجامعة، احتجاجا على ما اعتبره الاتحاد تهميشا له ولدوره، وعدم إحاطته بما يتم على أرض الجامعة من أنشطة. 

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