كرتون "نور وبوابة التاريخ".. على الشارقة الإماراتية والتليفزيون المصري

تعرض العديد من القنوات العربية والمصرية مسلسل الكرتون "نور وبوابة التاريخ"، من إنتاج مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة "نور" للأطفال.

ويهدف مسلسل الكرتون إلي تخليد تراثنا العربي وإِبراز قيمة العلم في بناء الحضارات، من خلال التركيز على أهم الاكتشافات العلمية للعلماء المسلمين بإنجازات حضارية سبقوا بها الغرب، ومقدم باللغة العربية الفصحى البسيطة.

تدور أحداث المسلسل حول الطفل "نور"، الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، في 30 حلقة، تكشف كل حلقة عن قصة اكتشافات واختراعات عالم من العلماء العرب والمسلمين في شتى العلوم.

وتعرض قناة الشارقة الإماراتية المسلسل، طوال أيام شهر رمضان في الساعة 45 : 10 مساءW بتوقيت القاهرة، وعلي قناة مصر الأولn في تمام الخامسة والربع مساءً، كما يعرض المسلسل أيضًا علي الخطوط الجوية السعودية، كما طلبت عدد من الدول مثل بروناى وليبيا وماليزيا عرض المسلسل على قنواتها بعد رمضان.

والمسلسل من تأليف الدكتور نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، وبطولة سامح حسين وحنان سليمان ومروة عبد المنعم، والتتر من كلمات وألحان طارق طرقان، وموسيقى تصويرية شريف نور، وشخصيات الفنان فواز، وشارك في كتابة السيناريو الكاتبان عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطى.

يشار إلى أن منظمة خريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، قد تسلملتا مؤخرا جائزة "محمد بن راشد للغة العربية فى دورتها الرابعة 2018" ، على مبادرة مسلسل "نور وبوابة التاريخ" كأفضل عمل فني وثقافي، لخدمة اللغة العربية على مستوى العالم، فى احتفالية حضرها أكثر من 2000 باحث ومختص باللغة العربية ومسؤولين من 80 دولة من مختلف دول الوطن العربي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.