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الوطن

محافظ قنا يفتتح مسجد المستشار الشهيد محمد عبد الفتاح في نجع حمادي

منذ 42 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا يفتتح مسجد المستشار الشهيد محمد عبد الفتاح في نجع حمادي

افتتاح مسجد بقنا

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، مسجد المستشار الشهيد محمد عبد الفتاح الصغير بنجع البقيلي شرق بهجورة بنجع حمادي، بعد الانتهاء من عمله بالجهود الذاتية، والذي نفذه المستشار عبد الفتاح الصغير، كصدقة جارية على روح ابنه الشهيد وزوجته وولديه إثر حادث سيارة أليم، وذلك في حضور النائب أحمد فخري قنديل، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المنطقة.

وألقى الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة عن شهر رمضان الكريم وحول النعم والفضائل التي اختصها الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر المبارك

وهنأ المحافظ المصلين وأهالي القرية بحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن المساجد هي بيوت الله وأحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، وحث المحافظ على ضرورة تربية أبنائنا على العناية ببيوت الله واحترام جميع مرافقها وأضاف أن هذا الجهد البشرى للمتبرعين به يعد من الجهود الطيبة والأعمال الصالحة، كما أشاد محافظ قنا بمساهمات الجهود الذاتية لأبناء المحافظة في كافة المجالات وخاصة في بناء وإعمار المساجد.

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