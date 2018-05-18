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الوطن

وزير النقل: لدينا عزيمة وإرادة لتطوير مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد

منذ 52 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: لدينا عزيمة وإرادة لتطوير مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد

الدكتور هشام عرفات وزير النقل - صورة أرشيفية

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة لديها عزيمة وإرادة لتطوير وتحديث مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد، حتى يشعر المواطن بوجود تحسن في الخدمة، موضحا أن أولوياته خدمة جموع المواطنين وإرضائهم، لافتا إلى أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق سيعمل على سد احتياجات شركة المترو من قطع غيار وعمل الصيانات والعمرات اللازمة.

وأكد عرفات لـ"الوطن"، أن مرفق المترو يحتاج إلى 30 مليار و760 مليون جنيه لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني، فيما تحتاج منظومة السكة الحديد نحو 56 مليار جنيه لإحداث طفرة حقيقية بجميع مرافق المنظومة من تحديث كهربة الإشارات، وتجديد القضبان، وتحديث وحدة التحكم المركزى، وإعادة صيانة وتشغيل الجرارات، واستبدال أسطول القطارات القديمة بأخرى حديثة.

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