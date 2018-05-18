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الوطن

مصرع طالب غرقا بمصيف جمصه في الدقهلية

منذ 41 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع طالب غرقا بمصيف جمصه في الدقهلية

غريق

لقى طالب مصرعه غرقًا بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية أثناء نزوله للاستحمام بمياه البحر، حيث جرفة التيار لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، ورود إشارة لضباط مباحث مركز شرطة جمصة، من مستشفى جمصة المركزي، بوصول "ملاك. ع. ف"، 19 سنة، طالب، ومقيم قرية كفر عبد الشهيد بمركز ميت غمر، جثة هامدة إثر حادث غرق.

وأنتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، وبسؤال والد المتوفى، في محضر الشرطة، أكد أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة اسفكاسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات

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