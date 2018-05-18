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الوطن

بيت الحكمة بالقاهرة يستضيف وفدا من "مجموعة الناشرين الصينيين"

منذ 50 دقيقة
كتب: وائل فايز
بيت الحكمة بالقاهرة يستضيف وفدا من "مجموعة الناشرين الصينيين"

وفد الناشرين الصينين يزور بيت الحكمة بالقاهرة

زار وفد من "مجموعة الناشرين الصينيين" مقر بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية بالقاهرة، في إطار توطيد العلاقات الثقافية ودفعها لمرحلة أفضل، خصوصا في ظل العلاقات المتميزة في الفترة الراهنة بين مصر والصين.

وتكون الوفد الصيني من "وانغ تاو" المدير العام لـ"مجموعة الناشرين الصينيين"، و"يوديان لي" المدير التنفيذي والمندوب القانوني، و"تشو شي بي" مدير قسم الاستثمار والإدخار، و"يه ينغ" نائب الرئيس، و"سون مو" رئيس قسم التعاون الدولي ومدير قسم التوزيع، و"فان ويي" رئيس مركز ترجمة ونشر الأعمال الصينية، و"ليوديو شيانغ تاو" رئيس قسم الشؤون الأجنبية.

وأعرب الوفد، خلال جولة تفقدية، عن سعادته بزيارة فرع بيت الحكمة بالقاهرة ولمسه لتلك الكتلة الثقافية، لافتا إلى تجاوز توقعاته لحجم المشروع الاستثماري.

وقال "وانغ تاو" خلال تصريحات صحفية، إن المجموعة ترتبطها علاقات تاريخية وطويلة الأمد ببيت الحكمة، كما أن المستقبل واعد بتوطيد تلك العلاقات.

وأضاف تاو، أن الصين ومصر بشكل عام ترتبطان بعلاقات ثقافية قوية، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز تلك العلاقة لدفع التعاون الثقافي بين البلدين.

وتُعد مجموعة الناشرين الصينيين هي مجموعة النشر التجاري والمهني الأكثر ثأثيرا في الصين، ومنذ عام 2008 أُدرجت في قائمة "أقوى 30 مؤسسة ثقافية صينية" لمدة عشرة أعوام متتالية، وكان اسمها على رأس القائمة.

وتمتلك مجموعة الناشرين الصينين شركات تابعة وشركات قابضة وغيرها بواقع 96 مؤسسة قانونية، كما تمتلك 40 جهازا للنشر على مختلف المستويات، وتغطي أعمالها، أكثر من 130 دولة ومنطقة في الخارج.

بينما تعد مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية بمصر، هي القوام الرئيسي بالمنطقة العربية لمؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالصين.

وأنشئت بيت الحكمة بشراكة مصرية صينية منذ عام 2011، وتستهدف أن تكون منصة هامة ومؤثرة للتعاون الثقافي الصيني العربي.وتعمل بيت الحكمة حاليا في عدة مجالات ثقافية، تتمثل في النشر، والترجمة، وأفلام الرسوم المتحركة والبرامج والأفلام الوثائقية وحقوق البث، وأيضا بنوك المعلومات الرقمية للمحتوى العربي وتجارة الكتب الإلكترونية، وغير ذلك.

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