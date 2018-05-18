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الوطن

عامل يمزق جسد شقيقه حتى الموت بسبب "تشاجره مع والدتهما"

منذ 29 دقيقة
كتب: حسن صالح
عامل يمزق جسد شقيقه حتى الموت بسبب "تشاجره مع والدتهما"

مديرية أمن القليوبية

مزق عامل شقيقه بسلاح أبيض حتى الموت بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية، خلال مشاجرة بينهما إثر لتشاجر المجني عليه مع والدتهما ونهرها مما أثار حفيظة المتهم الذي تشاجر معه وإستل سكين وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة، وضبط المتهم، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز القناطر، تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بقرية الخرقانية مركز القناطر.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين تعدي "إيهاب. م. ف. هـ"، 35 سنة، عامل، على شقيقه "أحمد"، 33 سنة، عامل، بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر التي أودت بحياته.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك بسبب قيام المجني عليه بالتشاجر مع والدته ولدى معاتبته له حدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

حرر المحضر رقم 4820 إداري القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

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