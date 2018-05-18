حركة فتح تشيد بالخطوة المصرية بفتح معبر رفح في رمضان

أشادت حركة فتح مساء اليوم الجمعة، بقرار الرئاسة المصرية بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين من قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك.

وذكر المتحدث باسم الحركة، عاطف أبوسيف، أن "دور مصر القومي ومواقفها الراسخة تجاه القضية الوطنية الفلسطينينة كان دوما سندا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال".

وأضاف أبو سيف، في تصريحات صحفية، أن "القرار المصري يأتي منسجما مع ما تقوم به مصر من دور في تعزيز المطالب الفلسطينية وفي التخفيف عن أبناء شعبنا في القطاع في ظل ما يتعرضون له من تهديدات ومخاطر وحصار".

وأكد أن أبناء فلسطين في قطاع غزة يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء لتحقيق حياة كريمة مع التأكيد على أن قبلة الفلسطينين في قطاع غزة هي فلسطين وفتح المعابر في كل اتجاه واستعادة الوحدة وانهاء الانقسام من اجل النهوض بالمشروع الوطني.