"الغرف السياحية": تحصين لائحة انتخابات الاتحاد من "الطعن" عليها

أكدت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن "الغرف" انتهت من وضع رؤيتها حول التعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات وسلمتها لوزارة السياحة، كما تباحث كلا المستشارين القانونيين للاتحاد والوزارة حول التعديلات المقترحة قبل أن يتم إرسالها للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري حول صلاحية لائحة الانتخابات في شكلها الجديد لتحصينها من الطعن عليها.

وأضافت رئيس "الاتحاد"، في تصريحات صحفية لها مساء اليوم، أن التعديلات الجديدة لاقت استحسانا وقبولا لدى القطاع السياحي، ووافقت عليها لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بعد استطلاع رأي الأعضاء.

وقالت علي، إن الاتحاد يستعد لإجراء مؤتمر صحفي موسع خلال شهر رمضان الجاري، لعرض ما تم إنجازه من قبل لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة الماضية، والمراحل التي مرت بها تعديلات لائحة انتخابات الغرف والاتحاد والتي كانت المهمة الأولى للجان تسيير الأعمال، بهدف تمهيد الطريق للعمل والنجاح للمجالس المنتخبة والأجيال المقبلة، ما يضمن إرساء وتثبيت دعائم العمل السياحي ويفوت الفرصة على تعرض مصر لخسائر جديدة في المستقبل أمام أية حادثة قد تقع.

ولفتت إلى أن الاتحاد راعى ظروف وطبيعة كل غرفة على حدى حتى يجنب المجالس المقبلة مخاطر الانشقاق والخلافات التي دفعت ثمنها السياحة المصرية على مدى سنوات ماضية.