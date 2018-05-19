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الوطن

اعتقال 21 متظاهرا فلسطينيا خلال مسيرة داعمة لغزة في حيفا

اليوم AM 12:22
كتب: وكالات
اعتقال 21 متظاهرا فلسطينيا خلال مسيرة داعمة لغزة في حيفا

صورة أرشيفية

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء أمس الجمعة، 21 متظاهرا في حيفا، بعد أن خرجوا في مسيرة دعما لقطاع غزة، وتنديدا بقتل الفلسطنيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، جراء قمع المظاهرة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو قمع الجنود للمسيرة السلمية في المدينة، والاعتداء على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة، عبر قنابل الصوت والغاز.

وقال عضو الكنيست عن القائمة العربية، جمال زحالقة، في فيديو مصور، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية هاجمت المتظاهرين بوحشية، وانهالت عليهم بالضرب.

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