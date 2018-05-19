نقابة الإعلاميين: عقد اجتماع طارئ بخصوص برنامج "رامز تحت الصفر"

أعلن حمدي الکنیسي، رئیس اللجنة التأسیسیة لنقابة الإعلامیین، عن عقد اللجنة اليوم، اجتماعًا طارئًا بخصوص برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال والذي یعرض علی شاشة mbc مصر.

وقال الكنيسي لـ"الوطن" سنعقد اجتماعا مساء اليوم، بمقر النقابة المؤقت بفيلا الشيخ زايد لرصد ما تابعته لجنة المتابعة بالنقابة من تجاوزات مهنية في البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية أن اللجنة حتى الآن لم تتخذ أي إجراء بخصوص البرنامج ولا مقدمه رامز جلال ولا صحة لما تداولته بعض المواقع من إيقاف البرنامج.