الانتخابات العراقية: الصدر أولا يليه الحشد الشعبي ثم ائتلاف العبادي

تصدّر تحالف "سائرون" الذي يجمع الزعيم الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حلّ ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا، بحسب نتائج نهائية رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات.

وجاء في المركز الثاني، تحالف فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في إسناد القوات الأمنية العراقية خلال معاركها ضد تنظيم "داعش".

وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، بدأت المفاوضات حولها منذ بداية الأسبوع الحالي، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.

وبعد مضي أسبوع على الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي وشارك فيها بحسب المفوضية 44,5 في المئة من الناخبين، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، حلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.

أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم "داعش"، فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا.

وحلّ ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.

لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط التوتر الراهن بين واشنطن وطهران بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.