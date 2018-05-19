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الوطن

بالفيديو| لاعب الأهلي الأسبق يكشف تفاصيل القبض عليه في شقة مشبوهة

منذ 29 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| لاعب الأهلي الأسبق يكشف تفاصيل القبض عليه في شقة مشبوهة

محمد عباس

كشف محمد عباس لاعب النادي الأهلي الأسبق، تفاصيل إلقاء القبض عليه في شقة مشبوهة، قائلًا: "اتقبض عليّ عشان أنا نجم ومكنش معايا حشيش".

وقال خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه حصل على براءة من القضية، مضيفًا: "هربت بعد أحداث الأمن المركزي، ولو مكنتش هربت كنت هموت وبعدها بـ4 أيام سلمت لهم نفسي". 

وتابع: "عملت بالقصر الملكي في السعودية، وحُكم عليّ غيابيًا بـ10 سنوات، ومكثت بالسعودية 7 سنوات، وعدت إلى مصر ولم يُقبض عليّ في المطار، ووكلت محاميًا وحصلت على براءة". 

 

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