بالفيديو| لاعب الأهلي الأسبق يكشف تفاصيل القبض عليه في شقة مشبوهة

كشف محمد عباس لاعب النادي الأهلي الأسبق، تفاصيل إلقاء القبض عليه في شقة مشبوهة، قائلًا: "اتقبض عليّ عشان أنا نجم ومكنش معايا حشيش".

وقال خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه حصل على براءة من القضية، مضيفًا: "هربت بعد أحداث الأمن المركزي، ولو مكنتش هربت كنت هموت وبعدها بـ4 أيام سلمت لهم نفسي".

وتابع: "عملت بالقصر الملكي في السعودية، وحُكم عليّ غيابيًا بـ10 سنوات، ومكثت بالسعودية 7 سنوات، وعدت إلى مصر ولم يُقبض عليّ في المطار، ووكلت محاميًا وحصلت على براءة".