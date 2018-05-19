"شطة" عن إدمان لاعب الأهلي الأسبق للمخدرات: "تعليمه كان قليل"

قال عبدالمنعم مصطفى "شطة"، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إنه عاصر كل مشاكل وأزمات محمد عباس، لاعب النادي الأهلي، الذي أدمن المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "للأسف محمد تعليمه قليل، وكنا بنجيبه وبنقعده في مدرجات التتش عشان يلتزم، لكن كان سهل يقع في الحاجات دي -يقصد المخدرات- بسهولة، وفي لاعيبة ساعدوه".

ولفت شطة، إلى أن قدامى اللاعبين مع مجلس الإدارة يهتمون باللاعبين السابقين للنادي الأهلي الذين يعانون من ظروف معيشية سيئة مثل محمد عباس وجمال عبدالعظيم وصفوت عبدالحليم.