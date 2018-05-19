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الوطن

إطلالة جديدة ليسرا المسعودي في "السهام المارقة"

اليوم AM 06:54
كتب: الوطن
إطلالة جديدة ليسرا المسعودي في "السهام المارقة"

يسرا

أطلت الفنانة يسرا المسعودي بأحدث إطلالة سيشن لها بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك لمسلسل "السهام المارقة".

وظهرت في السيشن أنها ترتدي الزي الإسلامي المتمثل في العباءة والطرحة والميكب البسيط مع المصور الفوتوجرافي مصطفى مكي.

ويذكر أن يسرا المسعودي تشارك في أكثر من عمل درامي في رمضان ومنها مسلسل عزمي وأشجان، ويتضمن نخبه من النجوم مثل حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، رجاء الجداوي، يسرا المسعودي، بيومي فؤاد، نسرين آمين، بدرية طلبة وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد محي ومحمد حمدي وإخراج إسلام خيري.

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