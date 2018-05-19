الحلقة الثانية من "فوق السحاب" تكشف تمويل إسرائيل لداعش

تصاعدت الأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل "فوق السحاب" في قالب تشويقي قوي ومثير، كتبه السيناريست المتميز حسان دهشان الذي صاغ السيناريو والحوار بالمسلسل في قالب جذب المشاهد من الوهلة الأولى لمتابعة الحلقات، خاصة في ظل وجود سلاسة في الحوار بين جميع شخصيات المسلسل.

وفجَّرت الحلقة الثانية موضوعا خطيرا هو أن إسرائيل هي التي تقف وتمول داعش، وذلك من خلال الحوار الذي دار بين "ماندو" والذي يؤدي دوره هاني سلامة، وبين الإسرائيلي يوسي مزراحي الشخصية التي يقدمها الفنان العراقي باسم قهار، حيث أخبره ماندو بأن المال الذي أخذت لتوصيلة لداعش في عرض البحر.

وكشفت الحلقة أن هذا المال هو سبب الخلاف بين ماندو ويوسي أهم رجال المافيا في روسيا، وذلك نظرا لقيام ماندو بالمتاجرة في أي شيء يجلب المال له في روسيا.

كما شهدت الحلقة أداء متميزا للأب الشخصية التي يقدمها إبراهيم نصر، خاصة أنه قام بأداء الشخصية بشكل بديع للغاية رغم كونه شخصية غائبة عن الوعي ولكنه في نفس الوقت لديه خبرة كبيرة في الحياة ودائما ما يطلق الحكم التي هي مأخوذة من صميم الشارع المصري الأصيل والحواري المصرية.

وأظهرت الحلقة مدى السماحة التي توجد في الدين الإسلامي إذا فُهم بشكل صحيح وسليم، وكان هذا في مشهد دخول كمال الشخصية التي يقدمها إيهاب فهمي، وهو في حالة غياب عن الوعي لتناوله الكحول لكن شيخ المسجد "أبو كنانة" الشخصية التي يقدمها محمود جمعة لم يطرده من المسجد بل أخذه من أجل أن يفوق ويغتسل ويصلي رحمة بأن الدين الإسلامي لا يقفل بابه أمام تائب.

وانتهت الحلقة بمشهد مشوق وهو مشهد هروب ماندو للمرة الثانية من المافيا ولكنة هذه المرة أخذ معه "تاليا" التي تؤدي دورها ستيفاني صليبا.

"فوق السحاب" يؤدي بطولته النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف، ومنى عبدالغني وأحمد كرارة ونهال عنبر وهبة عبدالغني، ووائل عبدالعزيز وشادي الفونس وتوني ماهر وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسى.