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الوطن

8 قتلى في تفجيرات استهدفت مباراة للكريكت شرق أفغانستان

اليوم AM 08:54
كتب: أ ف ب
8 قتلى في تفجيرات استهدفت مباراة للكريكت شرق أفغانستان

انفجار -أرشيفية

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وجُرح 45 آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت مباراة للكريكت في جلال أباد بشرق أفغانستان، حسبما أعلنت السلطات الأفغانية السبت.

ووقع هذا الاعتداء حوالي الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي الجمعة بينما كانت المباراة جارية، وهو الأول الذي يسجل في أفغانستان مع بدء شهر رمضان.

قال عطاء الله كوجياني، الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار، حيث تقع جلال أباد، لوكالة فرانس برس، إن ثلاث عبوات ناسفة زرعت في الملعب وانفجرت وسط المتفرجين.

وأوضح أن "منظم مباريات دورة (كأس رمضان) نقيب الله ظاهر، قُتل في أحد الانفجارات".

وبعيد ذلك، أكد مكتب الحاكم في بيان، أن "الانفجارات الثلاثة أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى و45 جريحا".

ولم تتبنَ أي جهة الهجوم لكن حركة طالبان أكدت أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيه، وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة على تطبيق "واتساب" إن "مجاهدينا لا علاقة لهم بتفجيرات جلال أباد".

وينشط في ولاية ننغرهار الواقعة على الحدود مع باكستان عدد كبير من ميليشيات طالبان وكذلك تنظيم داعش الذي تمركز فيها منذ 2015.

وكان تنظيم داعش تبنى في سبتمبر 2017 هجوما انتحاريا على مباراة للكريكت في كابول أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى.

وأدان الرئيس الأفغاني اشرف غني، السبت، اعتداء جلال أباد، وقال في بيان إن "الإرهابيين لا يكفون عن قتل مواطنينا خلال شهر رمضان المبارك".

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