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الوطن

انتظام 5286 طالبا بامتحانات الدبلومات الفنية في شمال سيناء

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد مقلد
انتظام 5286 طالبا بامتحانات الدبلومات الفنية في شمال سيناء

مديرية التعليم بشمال سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان لها منذ قليل، انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس المحافظة بالكامل دون أي معوقات في اللجان المنتشرة بمراكز العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل.

وقالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة 5 آلاف و286 مقيدين في 21 لجنة موزعة على إدرات المحافظة التعليمية، بينها 9 لجان في العريش، و4 في بئر العبد، 4 بالشيخ زويد، 3 بالحسنة، ولجنة واحدة في نخل.

وأضافت أنه تم تسيير أتوبيسات نقلت الطلاب من مدينة العريش حتى مكان لجانهم في الشيخ زويد ووسط سيناء لأداء امتحاناتهم، على أن يتم إعادتهم مرة أخرى عقب انتهاء الامتحانات، بالتسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عملية مرور الحافلات التي تقل الطلاب، بجانب التأمن الكامل للحافلات ذهابا وعودة.  

وأوضحت أنه بعد مرور الساعات الأولى على بدء الامتحانات، تسير الأمور بشكل طبيعى للغاية، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية، شكاوى من أي لجنة حتى الآن.

 

 

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