دفاع متهمين بـ"فض رابعة" يدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى مرافعة دفاع 5 متهمين في قضية فض رابعة، والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من قيادات الجماعة.

وفي بداية الجلسة، أكد رئيس المحكمة، أنه يتبقى مرافعة 50 متهما وأنه سيتم حجز القضية للحكم.

وبدأ الدفاع مرافعته ببطلان التحقيقات مع موكليه لعدم وجود محامي معهم خلال التحقيقات ودفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لتناقضها وتضاربها مع بعضها البعض.

ودفع ببطلان استجواب المتهمين بمعرفة النيابة العامة وذلك لعدم عرضهم على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم.

وتابع مرافعته بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها كدليل اتهام، ودفع بانتفاء صلة المتهمين بالوقائع الموجودة فى الدعوى.

وفي نهاية مرافعته طلب الدفاع البراءة لموكليه من جميع التهم المنسوبة إليهم.