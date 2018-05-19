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الوطن

العثور على طفلة "لقيطة" بإحدى المزارع في الفيوم

منذ 17 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
العثور على طفلة "لقيطة" بإحدى المزارع في الفيوم

صورة أرشيفية-العثور على طفلة

عثر أحد الأهالي على طفلة لقيطة، عمرها 3 أيام، على جانب طريق القاهرة/أسيوط الغربي، بمحافظة الفيوم، وتم تسليمها لمواطن آخر تعهد بالتكفل بها وحسن رعايتها، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من المواطن "أنور.ع" 52 عاما، حارس خاص، بإحدى المزارع بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، بدائرة المركز، بعثوره على طفلة ملفوفة بقطعة من القماش على جانب الطريق، أمام مدخل قرية العياط، ونقلت الطفلة لمستشفى طامية المركزي.

وأفاد البيان الأمني، أنه تم توقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها تبلغ من العمر 3 أيام، والحبل السري مربوط، ولا توجد بها إصابات، وطلب "سمير.م" 30 عاما، عامل، ومقيم بالدراسة بالجيزة، من الجهات المعنية، التكفل بالطفلة وحسن رعايتها، وتم تسليمها له.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن الواقعة، لكشف ملابساتها.

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